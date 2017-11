Avontuur van 'zondebok' Ventura lijkt ten einde bij Italië, maar: "Een ontslag hangt niet van mij af"

Vele boze en teleurgestelde Italianen eisen het ontslag van de 69-jarige coach. Ventura nam het na het EK 2016 over van Antonio Conte, die bij Chelsea aan de slag ging. In de WK-voorrondegroep moest Italië nog zijn meer erkennen in Spanje. De barrages met Zweden eindigden op een nachtmerrie voor de Squadra Azzuri.

De toekomst van Ventura bij het land gelegen in de laars lijkt nu onzeker. "Ik heb mijn ontslag zelf niet aangeboden. Er zijn nu heel wat zaken te evalueren en ik heb nog niet met de bondsvoorzitter gesproken.

Een ontslag hangt niet van mij af. We zullen elkaar zeggen wat we te zeggen hebben en ik zal luisteren. Wat er uit dat gesprek komt, zal ik aanvaarden. Ik wil mij excuseren aan de Italianen. Voor het resultaat, niet voor de inzet, de wil en al de rest", vertelde de bondscoach op de persconferentie na de wedstrijd. Woensdag beslist de bond over zijn lot.