Motor sputtert eventjes, maar Galaxy vervierdubbelt zijn puntenaantal na vroemende overwinning tegen VW-boys

Galaxy Oordegem stond met 1 op 9 voorlaatste in de stand, VW Lede stond puntenloos laatste. Een eerste driepunter was voor beide ploegen dan ook een must stilaan. En dus begonnen beide ploegen ietwat nerveus aan de wedstrijd.

Al snel kwamen echter ook enkele leuke acties op de vloer te bewonderen. Bij de eerste echte kans was het meteen 1-0 voor Galaxy: een volley van Aernoutovic, op aangeven van Dimitar Roelbatov. Daarna kwam VW Lede echter beter in de match en in no-time werd het 1-2.

Eerste driepunter

Een splijtende pass naar de buitenkant was de aanleiding voor een nieuwe assist van Roelbatov, die de eerste van het seizoen werkelijk op een schoteltje aanbood bij Roger C. Moge het vertrouwen geven naar de rest van het seizoen toe.

Aernoutovic strooide in de tweede helft met pasjes in de diepte, waaruit de 3-2 maar na een tijdje viel via een sterke Dimitar - die zo zijn match bekroonde met een goaltje. Uw redacteur van Voetbalkrant.com diepte als pivot met twee assists de score uit tot 5-2 (Krisco en Karel Vis scoorden gelijkaardige goals), paniekvoetbal zorgde nog voor een resem tegenprikken en de 5-3.

Een andere redacteur van Voetbalkrant.com - Sandero Ferrari - onderging ondertussen ei zo na plastische chirurgie met een elleboog tegen zijn gezicht, waar de ref niets ernstigs in zag. Het zorgde echter niet voor een rem op de creativiteit en de overstapjes. Met 4 op 12 kan Galaxy opnieuw naar boven kijken in het klassement. Tegen de ongeslagen Oilen stunten binnen twee weken? Dat is 'Another Cook'. Maar Koeken Troef!