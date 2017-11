Aan drama geen gebrek in Italiaanse kranten: "Het einde" en "Apocalypse"

"Een schande", klonk het in koor bij de Italiaanse pers. De Corriere della Sera titelde "Voor het eerst in 60 jaar geen WK" met een foto van kapitein Gianluigi Buffon in tranen. La Stampa publiceerde iets gelijkaardig, maar viel op door zijn titel "Apocalypse azzura, ciao Mondiale."

Het gekende sportblad La Gazetta dello Sport had het over "Het einde", refererend naar de nummer 1 van Italië die na de wedstrijd tegen Zweden gisteren een punt zette achter zijn internationale carrière.

Buffon sierde ook op de voorpagina van La Repubblica met het bijschrift "We hebben gefaald". De linkse krant beklemtoont dat de niet-kwalificatie "negatieve gevolgen zal hebben, niet alleen voor het voetbal maar ook voor het BBP van het land."

Het Turijnse dagblad Tuttosport windt er geen doekjes om: "Italie gaat niet naar het WK en dat is wat het verdient. De schaamte beperkt zich niet enkel tot trainer Ventura, maar tot het hele Italiaanse voetbal. Tot slot kopte Corriere dello sport nog: "Iedereen buiten! Ventura zal vertrekken, maar hij mag niet de enige zijn", klinkt het duidelijk.