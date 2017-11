Manchester City valt in de prijzen in Engeland na indrukwekkende maand oktober

Die eer viel Leroy Sané te beurt. De 21-jarige linksbuiten die ook op het middenveld uit de voeten kan, heeft de overstap van de Bundesliga naar de Premier League duidelijk goed verteerd. Sinds 2016 speelt de Duitser voor the Citizens. Zijn profdebuut maakte hij bij Schalke 04.

In oktober toonde Sané zich erg productief met drie goals en evenveel assist. Kevin De Bruyne was de aangever van dienst bij twee van de drie goals die hij lukte.

Niet erg verrassend werd Pep Guardiola verkozen tot 'Trainer van de Maand' in de Premier League. Onder zijn leiding verpulverde City Stoke (7-2), won het eenvoudig tegen Burnley (3-0) en ging City ook tegen West Bromwich Albion (2-3) met de zege aan de haal.

