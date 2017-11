Buffon reageert op lovende woorden Rakitic: "Mijn truitje wacht op jou

Rakitic wist zich met Kroatië te plaatsen voor het WK na barragewedstrijden, Italië liet na dat te doen. Dat betekende ook meteen het einde van doelman Buffon bij de Squadra Azzurra.

"Als ik kon, dan zou ik mijn WK-ticket aan Buffon geven. Het is echt jammer dat zo'n speler niet de kans krijgt om een laatste WK te spelen. Hij is uniek. Geef je een kind pen en papier om een elftal samen te stellen, dan zet hij Buffon altijd tussen de palen. Ik denk niet dat ik hem iets over voetbal hoef uit te leggen", aldus Rakitic.

Buffon was op Twitter bij de pinken om te reageren op de woorden van Rakitic. "Jouw woorden zijn een geweldig geschenk. Mijn truitje wacht op jou", klinkt het onder meer bij de Juventus-doelman.

Dear @ivanrakitic , as a goalkeeper I might still play but playing for Croatia as a midfielder in your place might not be a great idea: I am saying it for your good sake.😂 Joking apart, your words have been a great gift. Thanks to you and @JordiAlba: my jersey is waiting for you