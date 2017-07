De dag van de waarheid: is de titelstrijd gelopen na speeldag 4?

Meer kansen benutten dan in het verledenDeel deze quote:

Michel Preud'homme heeft dan weer weinig zorgen. De coach van Club Brugge heeft buiten Diaby al zijn spelers ter beschikking. Of ze allemaal in de goeie vorm zitten, is wel een andere vraag. Veel zal in ieder geval afhangen van de flanken, Izquierdo en Limbombe.

Preud'homme weet alvast dat Club zeer efficiënt zal moeten zijn: "Je weet dat je Anderlecht niet tegen hun eigen doel gaat plakken. Maar we moeten de kansen die we krijgen benutten. Méér dan dat we dat in het verleden hebben gedaan."

