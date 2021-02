Mogen Dirar en Chong van Clement meteen meespelen in de Croky Cup?

Het is een beetje David tegen Goliath in de beker woensdagavond: Club Brugge - Olsa Brakel. De leider in 1A tegen de 8e uit Tweede Amateur.

Als ploeg uit Tweede Amateur zit Olsa Brakel bij de laagst gerangschikte ploegen in de 1/16e finales van de Beker van België. Maar dat is net de charme van het bekertoernooi. Meestal stellen eersteklassers een volledig B-elftal op in zulke wedstrijden, een B-elftal waar je niet echt warm van wordt. Maar bij Club Brugge zou het kunnen zijn dat nieuwe aanwinsten Dirar en Chong meteen aan de aftrap staan om zich te bewijzen. Volgens Clement is Dirar klaar om een wedstrijd te spelen, ondanks zijn inactiviteit van een half jaar. Aangezien Chong een half jaar gehuurd wordt, heeft hij niet veel tijd om zich te laten gelden. Ini de beker tegen Olsa Brakel lijkt dan de uitgelezen mogelijkheid. Ook Van Der Brempt, Van den Keybus en De Cuyper worden verwacht. Vaste waarden Mignolet, Mata, Kossounou, Vormer en De Ketelaere worden al zeker gespaard. First selection for Chong & Dirar. Welcome back, Mitrovic! 👊🏼🤩 #CluBra pic.twitter.com/d0vEFqHOLc — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 2, 2021 Olsa Brakel stond na 3 wedstrijden op de 8e plaats in Tweede Amateur met 5 punten. Veel wedstrijden met inzet hebben de amateurvoetballers nog niet gespeeld dit jaar. De club komt over van derde amateur, waar ze als derde rechtstreeks mee promoveerde wegens de coronamaatregelen van KBVB en Voetbal Vlaanderen. In het verleden schakelde ze (toenmalig) eersteklasser Westerlo uit met 6-1, in de volgende ronde werd er met 3-2 verloren van KV Mechelen. De ploeg heeft dus een duidelijk bekerverleden. Kan Olsa Brakel toch verrassen in de Croky Cup? Waag uw kans bij Betfirst en ga voor de jackpot

Volg Club Brugge - Olsa Brakel live op Voetbalkrant.com vanaf 19:30.