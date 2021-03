Kompany beseft ook dat beker belangrijk is en kortste weg naar Europa: "Maar tegen Cercle pakten we eerder een onverdiend punt"

Anderlecht heeft op papier de makkelijkste tegenstander van de topclubs in de kwartfinales van de Beker van België. Maar Cercle Brugge bewees in de competitie al dat ze hun voet naast paars-wit kunnen zetten. En meer zelfs...

Kompany zag tegen Cercle Brugge drie weken geleden geen al te best Anderlecht. "Tegen Cercle pakten we een onverdiend punt. Ik beschouw die wedstrijd dan ook als een verlies. Hopelijk hebben de spelers even veel honger als ik, en laten ze dat ook zien op het terrein", zei hij gisteren op zijn persconferentie.

Hij verwacht dan ook geen laag blok van de Vereniging. Mogelijk speelt hij weer met twee spitsen. Majeed Ashimeru en Marco Kana ontbreken in de selectie, maar Yari Verschaeren en Elias Cobbaut zijn er wel weer bij na hun blessure.

Anderlecht is wel weer favoriet.