Volg Anderlecht-Racing Genk hier live om 20:45u

Drie dagen na de vorige confrontatie kijken de jongens van Vincent Kompany en John van den Brom elkaar zaterdag weer in de ogen, alweer voor de vijfde keer dit seizoen. Anderlecht moet winnen om in de running te blijven voor die felbegeerde plaats twee, waar ook Antwerp en KRC Genk naar lonken.

Afgelopen woensdag toonde Anderlecht zich een stuk frisser dan de Limburgers. Uiteindelijk was het Onuachu die met een klasseflits de fraaie openingsgoal van El Hadj uitwiste.

Op zijn wekelijkse persbabbel gaf John van den Brom aan dat er geen aanleiding was om veel te veranderen. Wellicht kiest de Nederlander voor de vijfde wedstrijd op rij voor hetzelfde basiselftal.

Anderlecht speelde afgelopen woensdag een meer dan degelijke partij in de Luminus Arena, maar vergat zichzelf te belonen. Met drie gelijke spelen op rij is de oogst mager voor de jongens van Vincent Kompany. Een zege in het Lotto Park is dan ook een must in de strijd om de felbegeerde tweede plaats en bijbehorend ticket voor de voorronde van de Champions League.

Lukas Nmecha viel uit in Genk, maar is voldoende hersteld om zaterdag opnieuw tussen de lijnen te komen. Net als Genk lijkt Anderlecht ook met dezelfde elf aan de aftrap te zulllen verschijnen.

De wedstrijd van zaterdag staat onder leiding van Jonathan Lardot en is live te volgen op deze website.

