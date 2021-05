Brugge bibbert, kan eerste overwinning in champions play offs tegen Antwerp voor rust zorgen

Het 'Het zal toch niet waar zijn?'-scenario begint steeds meer en meer te leven bij Club Brugge. Door de overwinning van Racing Genk op het veld van Anderlecht, kan Club maar best winnen tegen Antwerp zondagavond. Maar de bezoekers willen zelf nog een goed Europees ticket afdwingen.

Zwalpend Club

2 op 9, dat is de balans voor een zwalpend Brugge in deze Champions play offs. Tegen Anderlecht kon Bas Dost in minuut 89 een nederlaag vermijden, tegen Racing Genk gingen ze met 3-0 onderuit en afgelopen donderdag speelden Club en Antwerp gelijk in een wedstrijd die geen Champions play offs waardig was. En toch..

Door de riante voorsprong die Club Brugge uitgebouwd heeft tijdens het seizoen, blijft Club ondanks de puntendeling alles in eigen handen hebben. Het verschil met eerste achtervolger Racing Genk bedraagt momenteel 2 punten maar dat kunnen er opnieuw 5 worden als er gewonnen wordt tegen Antwerp. Een puntje tegen Anderlecht is dan genoeg aangezien Club bij gelijke punten boven Racing Genk geplaatst wordt.

Winnen?

Maar dan moet er dus wel gewonnen worden. Iets dat nog niemand in deze Champions play offs lukte, buiten Racing Genk. Bij een nieuw gelijkspel, bedraagt de kloof 3 punten en zal er veel afhangen van de voorlaatste speeldag. De neutrale voetbalfan hoopt misschien stiekem wel dat de kloof tussen Club en Genk kleiner dan drie punten blijft, want op de laatste speeldag treffen de twee protagonisten elkaar in Jan Breydel. De beste ploeg na 34 wedstrijden tegen de beste ploeg uit de Champions play offs in een rechtstreeks duel.

Inzet voor Antwerp

Antwerp ligt dan wel uit de titelrace, de Great Old heeft zelf nog voldoende om voor te vechten de komende drie wedstrijden. Bij winst komen ze namelijk op drie punten van Racing Genk. Daarna moet Antwerp tegen Genk en bij gelijke punten heeft Antwerp het voordeel, een tweede plaats én een ticket voor de Champions League-voorronde in handen.

Als de tweede plaats niet lukt, is de derde ook nog zeer interessant. Want omdat Racing Genk de beker gewonnen heeft maar met die tweede plaats een betere Europees ticket in handen krijgt, gaat het Europa League-ticket van de beker naar de derde in de stand. Nummer 4 en de winnaar van de Europe play off belanden namelijk in de nieuwe Conference League.

Selecties

Geen verrassingen bij Club Brugge. Iedereen fit, niemand geschorst dus dezelfde 22 namen in vergelijking met de wedstrijd op De Bosuil van afgelopen donderdag.

De 22 namen voor morgen! 👇🏼 #CluAnt Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 15, 2021

Bij Antwerp moet Vercauteren de geschorste BIrger Verstraete thuis laten. Verstraete pakte een gele kaart nadat hij nogal ostentatief verhaal ging halen na een tackle van Lang. Volgens de nieuwe richtlijnen betekent dat automatisch een gele kaart. Gelukkig voor Antwerp keert Boya wel terug.

