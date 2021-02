Antwerp op jacht naar een goede uitgangspositie tegen Rangers

Antwerp neemt het vandaag op tegen Rangers in de Europa League. Een uitgelezen kans voor Antwerp om een goede uitgangspositie te behalen.

Antwerp

De lijst met spelers die Antwerp moet missen is tamelijk lang. Zo zijn Haroun, Mbokani, Coopman, Batubinsika, Butez en De Sart geblesseerd. Didier Lamkel Zé moet de wedstrijd volgen op het strafbankje na zijn uitsluiting tegen AZ vorig seizoen en De Pauw staat niet op de lijst voor de Europese duels.

Voor Vercauteren is het ontbreken van een aantal essentiële spelers geen excuus. De spelers die voorhanden zijn beschikken over genoeg kwaliteit. Zo zijn de topscoorders in de Europa League voor Antwerp (Refaelov en Gerkens) van de partij.

Verwachte opstelling Antwerp: Beiranvand, Seck, Le Marchand, De Laet, Hongla, Boya, Buta, Lukaku, Gerkens, Refaelov, Avenatti.

Rangers FC

Zungu, Patterson, Bassey en Kinnear zullen er bij Rangers alvast niet bij zijn. Het viertal (samen met nog een 5de uitgeleende speler) zijn betrapt op een 'lockdownfeestje' en verblijven in verplichte quarantaine. Nadien volgt waarschijnlijk nog een disciplinaire schorsing door de club uit.

Bij Rangers zijn er twee oudebekende van de Jupiler Pro League. Allereerst Ianis Hagi, ex-Racing Genk, die dit seizoen bij Rangers 4 keer kon scoren en 9 assist gaf in 24 wedstrijden. De tweede bekende is Kemar Roofe die momenteel geschorst is in de Schotse Premier League maar wel Europees mag aantreden. Hij kwam afgelopen zomer over van Anderlecht en vond al tienmaal het doel in 18 wedstrijden voor Rangers.

Verwachte opstelling Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Baolgun, Barisic, Davis, Jack, Aribo, Hagi, Itten, Kent.

