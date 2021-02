Vercauteren ziet afwezigen niet als excuus: "Dit betekent niet dat we zwakker zijn"

Omwille van blessures, schorsing en niet mee opgenomen in de lijst mist Antwerp een resem spelers in aanloop van de wedstrijd tegen Rangers morgen in de Europa League. Toch wil Vercauteren dit niet inroepen als een excuus.

De lijst met spelers die Antwerp moet missen is tamelijk lang. Zo zijn Haroun, Mbokani, Coopman, Batubinsika, Butez en De Sart geblesseerd. Didier Lamkel Zé moet de wedstrijd volgen op het strafbankje na zijn uitsluiting tegen AZ vorig seizoen en De Pauw staat niet op de lijst voor de Europese duels.

Vooral die laatste twee zijn sterkhouders de afgelopen weken en zullen bij Antwerp gemist worden. "Dit is nu eenmaal de realiteit en daarmee moeten we omgaan. We moeten erin geloven dat de kern en de selectie sterk genoeg is om de afwezigen te vervangen", zei een gemotiveerde Vercauteren. "Natuurlijk missen we de afwezigen maar we gaan dit niet als excuus inroepen. Ik geloof volledig in de jongens die er wel bij zijn en geef hen al het vertrouwen."

Het wordt een moeilijke match, met of zonder afwezigen

Anderzijds recupereert Vercauteren met Gélin en Verstraete wel twee spelers in vergelijking met de match tegen Standard. "We missen natuurlijk wel wat spelers zeker op offensief vlak. Dit betekent niet dat we zwakker zijn. Je weet dat het een moeilijke wedstrijd wordt met of zonder de afwezigen. We moeten gewoon kansen creëren en van daaruit doelpunten maken. Met Gelin en Verstraete recupereren we twee spelers, maar de komende 24 uur worden nog belangrijk voor hen en voor ons"