Bekende Anderlecht-fans maken zich zorgen: "Durf niet meer buiten komen" en "Binnen twee jaar met gebakken peren"

RSC Anderlecht staat voor een belangrijke dag om nog iets van het seizoen te maken. Dan moet het voorbij Club Brugge naar de halve finales van de Beker van België.

Bij diverse supporters en bekende Anderlechtfans bloedt het hart ondertussen wel. "Die open brief? Ik viel achterover", aldus Jef Jurion in Het Laatste Nieuws.

"Tot 2022 wachten om voor de titel mee te doen? Dat kan toch niet? Het is Anderlecht hé! Ik durf in Knokke niet meer buitenkomen."

Gebakken peren

Ook advocaat Sven Mary is duidelijk: "Zonder Kompany lag Coucke al in de hoogste boom. Hij is als enigste untouchable."

Toch is hij ook kritisch: "Ik vrees dat we binnen twee jaar met de gebakken peren zullen zitten", aldus nog de Anderlechtsupporter.