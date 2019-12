BFFA reageert op voorstellen Ducarme en Pro League: "Bizar van Pro League" en "Streng, maar rechtvaardige aanpak is wat we nu nodig hebben"

Het Clearinghouse zal er vanaf 2020 dus eindelijk doorkomen. Het wettelijk kader daarvoor is gecreëerd en er zijn duidelijke regels en ook straffen vastgelegd. Wat betekent dat nu precies?

De BFFA (Belgian Federation of Football Agents) heeft notie genomen van de nieuwe regulaties die door de Pro League zijn genomen én van het wetsvoorstel van staatsecretaris Denis Ducarme in het federaal parlement.

In een statement laat de BFFA weten dat ze verrast zijn dat de Pro League iets op poten heeft gezet dat niet in lijn is met het wetsvoorstel van Ducarme. Dat zou volgens de organisatie tot extra verwarring kunnen leiden in een periode waarin klaarheid nodig is.

Streng, maar rechtvaardig

De BFFA is tevreden met de acties die Ducarme heeft genomen en zien dit als een goede basis om te starten richting een properder voetbal - al zal er mogelijk nog wel wat finetuning moeten gebeuren aan het voorstel.

"De politieke situatie in België is verre van optimaal, maar we zijn blij met dit initiatief dat kan leiden tot een meer oprechtere markt", aldus CEO Nenad Petrovic. Daarin ook bijgestaan door voorzitter Jesse De Preter: "Het voorstel van Ducarme is streng, maar eerlijk. We willen deze regels helpen bekrachtigen, want een eerlijke maar strenge aanpak is wat we nodige hebben voor de voetbalbusiness."