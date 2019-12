Einde verhaal voor Braziliaan bij KV Oostende

KV Oostende heeft zoals bekend niet al te veel overschot op financieel vlak. In januari hoopt het dan ook wat extra financiën te verwerven.

Volgens Het Laatste Nieuws staat het zo goed als vast dat Fernando Canesin zijn laatste wedstrijd voor KVO heeft gespeeld. De creatieve middenvelder kwam in de zomer van 2014 over van Anderlecht en speelde in totaal 233 wedstrijden voor de Kustboys.

Dit seizoen speelde hij zeventien keer voor Oostende, maar verder dan één doelpunt kwam hij niet. De 27-jarige Canesin keert wellicht terug naar Brazilië. Hij zou snel een contract tekenen bij Club Athletico Paranaense. KV Oostende hoopt nog een kleine transfersom te kunnen vangen. Canesin ontbreekt dan ook in de KVO-kern voor de wedstrijd van morgen.