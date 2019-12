Een blik op het nieuwe goudhaantje van Manchester United

Het loopt de laatste weken beter bij manchester United en ze hebben het ook te danken aan Mason Greenwood. De 18-jarige aanvaller doet het de laatste weken uitstekend en hij scoort ook regelmatig.

Greenwood is doorgestroomd via de jeugd van Manchester United. Vorig seizoen kreeg hij al eens sporadisch een kans, maar nu lijkt hij echt vertrokken. Hij zit wekelijks in de selectie en hij pikt ook geregeld een invalbeurt mee.

In de Europa League heeft hij al een paar keer mogen starten en zijn statistieken zijn zeker niet slecht. Hij speelde vijf wedstrijden in de Europa League en daarin scoorde hij vier keer en gaf hij twee assists.

In de Premier League moet hij het dus doen met invalbeurten, maar in dertien wedstrijden wist hij toch ook al twee keer te scoren. Solskjaer gaf eerder deze week ook al aan dat het voor hem moeilijker wordt om Greenwood uit de ploeg te laten. De supporters hopen alvast dat Greenwood binnenkort een basisplaats heeft.