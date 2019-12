Rode Duivels massaal met trainersambities, maar wat gezegd van de lichting Duivels uit 1990?

Maar liefst 18 Rode Duivels hebben zich ingeschreven in de verkorte trainerscursus van de KBVB. Dat betekent dat er toch meer dan een paar ambitie hebben om na hun carrière aan de slag te gaan als coach. Dat is niet ongezien, want de WK-lichting van 1990 was eveneens een straffe...

Van de 22 die meegingen naar het WK in Italië werden er maar liefst 15 trainer op het hoogste of iets lagere schavot. Uit die selectie kwamen roemruchte coaches als Lei Clijsters, Eric Gerets, Michel Preud'homme, Franky Van der Elst, Marc Wilmots en Jan Ceulemans. Marc Degryse was voor hij analist werd ook technisch directeur bij Club Brugge, maar dat liep niet zo goed af. Philippe Albert en Georges Grün zijn intussen gewaardeerde analisten, net als Degryse. Marc Emmers en Marc Van Der Linden namen niet direct een job in de voetbalwereld, maar de eerste is intussen betrokken bij de voetballoopbaan van zijn zoon Xian. Pascal Plovie is al jaar en dag de materiaalman van Club Brugge, waar hij enorm respect geniet. Patrick Vervoort is de enige die voor het makelaarsbestaan heeft gekozen. Gilbert Bodart: trainde onder meer Oostende, Aalst en La Louvière

Filip De Wilde: keeperstrainer bij Anderlecht en de Belgische jeugd

Michel Preud'homme: Benfica, Standard, Gent, Twente, Al Shabab, Club Brugge, Standard

Philippe Albert: analist

Lei Clijsters: de betreurde Clijsters trainde Patro Eisden, Gent, Lommel, Diest, KV Mechelen en Tongeren

Jean-François De Sart: was actief als assistent en hoofdtrainer bij de Belgische jeugdploegen en was assistent en technisch directeur bij Standard.

Michel De Wolf: Kortrijk, Charleroi (assistent), FC Brussels, Tubeke

Eric Gerets: Club Brugge, PSV, Kaiserlautern, Wolfsburg, Galatasaray, Marseille,...

Georges Grun: analist

Lorenzo Staelens: Moeskroen, Cercle Brugge, KV Kortrijk, Lokeren

Bruno Versavel: Halen, Sterrebeek, Leopoldsburg

Stéphane Demol: KV Mechelen, Denderleeuw, Standard, Charleroi, FC Brussels...

Marc Emmers: nu begeleider van zijn zoon

Pascal Plovie: materiaalman Club Brugge

Enzo Scifo: Charleroi, Tubeke, Moeskroen, Bergen, België U21

Franky Van der Elst: Germinal Beerschot, Lokeren, Club Brugge, Brussels, KVSK United, Lommel United, STVV, KSV Roeselare, België U19, KV Oostende

Patrick Vervoort: makelaar

Marc Wilmots: België, Schalke 04, STVV, Ivoorkust, Iran

Jan Ceulemans: Westerlo, Club Brugge, Aalst, Ingelmunster, Deinze, Cappellen

Nico Claesen: Turnhout, Patro Eisden, Eupen, Verbroedering Maasmechelen, Club Luik

Marc Degryse: technisch directeur Club Brugge

Marc Van Der Linden: /