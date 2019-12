Net als heel Beerschot herleeft Joren Dom: "Laat mij het vuile werk maar opknappen"

Beerschot staat aan de leiding in de tweede periode in 1B. Hernan Losada kreeg de ploeg, die bulkt van het talent, weer aan de praat. Ook middenvelder Joren Dom speelt al weken op een hoog niveau. Vrijdagavond gaat Beerschot in de laatste match van 2019 op bezoek bij Lommel.

"Met onze huidige vorm is het misschien jammer dat de winterstop er nu aan komt, maar ik ben er alvast blij mee. Ik heb het gevoel dat dit de langste periode ooit zonder break geweest is", vertelt Dom in GvA.

Beerschot is intussen al vijf wedstrijden ongeslagen, wat niet evident is in 1B. "Losada weet heel goed wat hij moet doen om de groep en de individuen naar een hoger niveau te stuwen. Bij de vorige coach was het systeem heilig, nu krijgen we meer vrijheid in balbezit en dat heeft deze ploeg nodig. Zo kunnen jongens als Holzhauser veel meer hun stempel drukken."

Zelf speelt Joren Dom onder Losada veelal als centrale middenvelder, voor de verdediging. Een rol die hem duidelijk wel ligt. "Ik vind het niet erg om het vuile werk op te knappen, zodat anderen het verschil kunnen maken. Ik heb nooit geklaagd als rechtsachter, maar dit is mijn beste positie."