OFFICIEEL: Arsenal stelt oude bekende aan als nieuwe coach

Freddie Ljungberg nam eind november bij Arsenal tijdelijk de rol van T1 over van de ontslagen Unai Emery. Nu hebben de Gunners een nieuwe hoofdcoach aangesteld.

De 37-jarige Mikel Arteta vertrekt als T2 van Manchester City en tekende een contract voor drie en een half jaar bij Arsenal.

Arteta speelde de laatste vijf jaar van zijn carrière voor Arsenal. Hij kwam er in totaal 150 keer in actie en was er ook een tijdje aanvoerder. Nu moet hij de Londense club dus opnieuw op het juiste spoor krijgen.

Arsenal staat momenteel pas tiende in de Premier League.