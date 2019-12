Hendrickx (Lommel) onder de indruk van Peter Maes: "Van zo'n vakman leer je elke dag bij"

Jonathan Hendrickx neemt het vrijdagavond met Lommel op tegen ploeg in vorm Beerschot. Een moeilijke klus, maar niet onmogelijk. In eigen huis kan Lommel vaak iets meer. Zo won het twee weken geleden nog van Oud-Heverlee Leuven.

En Lommel kan maar best iets rapen vanavond. De strijd om het behoud belooft immers heel zwaar te worden, waardoor elk punt van tel is. Dat beseft ook rechtsachter Jonathan Hendrickx.

"Beerschot is een taaie tegenstander. Het staat op kop in de tweede periode. En in de vorige wedstrijd maakten ze het ons met tien tegen elf nog heel lastig. Op zich is het duidelijk: als wij iets willen rapen, moet elke speler zijn opdrachten tot in de puntjes uitvoeren. Doe je dat niet, dan zal je het wel horen. Onze coach (Peter Maes) wordt dan gek. Het is niet leuk om op je donder te krijgen, maar van zo'n vakman kan je elke dag bijleren."

Opvallend: rechtsacher Jonathan Hendrickx is topschutter van Lommel met zes doelpunten, die hij allemaal van de strafschopstip scoorde. De specialist miste dit seizoen nog niet. "Mijn geheim ga ik hier niet uit de doeken doen. Maar ik probeer steeds zo hard en precies mogelijk te trappen. Toch beseffen we al te goed dat we meer veldgoals moeten maken. Play-off 2 blijft ons doel, maar dan zullen we na Nieuwjaar moeten afrekenen met Roeselare en Lokeren. Een moeilijke, maar haalbare klus", besluit de rechtsachter.