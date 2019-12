Einde verhaal voor Davino Verhulst bij Sporting Lokeren?

Sporting Lokeren verloor deze namiddag zwaar van Westerlo, maar vooral één speler moest het ontgelden: Davino Verhulst. Bij de 0-3 ging hij in de fout en wanneer hij daarna aan de bal kwam gaven de supporters hem een fluitconcert.

Nochtans had Verhulst in de tweede helft nog enkele knappe reddingen in huis, want de score had zeker nog hoger kunnen oplopen. Toch kreeg Verhulst heel wat over zich heen. Na de wedstrijd is het ontploft.

De supporters zongen "Théo, Théo, Théo." Ze zouden dus graag de tweede doelman Théo Defourny aan het werk zien na de winterstop. Verhulst kon het maar matig appreciëren en hij had een cynisch applaus in huis richting de supporters voor hij naar binnen ging. Het is nog niet duidelijk of Stijn Vreven dezelfde mening heeft als de supporters.