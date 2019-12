Hint Guardiola nu ook zelf op vertrek? "Een nieuw contract bij Manchester City? Dat moet ik eerst verdienen"

Waar ligt de toekomst van Pep Guardiola? De voorbije weken werd meermaals gespeculeerd over een vertrek van de succestrainer. Hij reageert nu ook voor het eerst.

Pep Guardiola wordt zelfs gelinkt aan een terugkeer naar FC Barcelona. Zelfs de voorzitter van de Blaugrana ontkende in DIT ARTIKEL niet dat die mogelijkheid er is.

De Catalaan zelf laat het achterste van zijn tong echter niet zien. “Ik voel me ongelooflijk goed bij Manchester City”, aldus Guardiola. “Een nieuwe contract? Dat moet ik eerst verdienen.”

De verwachtingen liggen bij Manchester City liggen hoger dan enkele seizoenen geleden

En dan hint Guardiola wellicht op de Champions League. Het is de enige prijs die hij nog niet kon winnen met de Citizens. “De verwachtingen liggen hier hoger dan enkele seizoenen geleden. Maar er is nog tijd genoeg om na te denken over de toekomst.”