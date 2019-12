Clement gelooft sterk in De Ketelaere, ingebracht tegen Gent om meer grip op de match te krijgen

Philippe Clement greep zondag wel heel snel in door Percy Tau naar de kant te halen voor Charles De Ketelaere. De 18-jarige middenvelder zorgde ervoor dat blauw-zwart meer grip kreeg op de wedstrijd op een moeilijk veld. Het jeugdproduct wordt steeds meer de toekomst van de club genoemd.

De Ketelaere wordt met mondjesmaat gebracht door Clement, want eigenlijk is hij de vervanger voor Vormer of Vanaken, die bijna elke minuut spelen. Maar de T1 van Club schuwt het ook niet om hem op andere posities in te brengen. Clement gelooft immers rotsvast in de knaap, die over een bovengemiddelde techniek beschikt.

"Charles is misschien een balvaster type dan Percy, zeker op dit veld waarop we verplicht werden om met de lange bal te spelen", zei Hans Vanaken, de man waar De Ketelaere enorm naar opkijkt, na de match. "Hij is het bewijs dat iedereen op niveau is bij ons. Hij is goed ingevallen en is ons van dienst geweest. Hij kreeg zelfs nog een goede kans, dit houdt iedereen scherp."

Hardwerkend

In tegenstelling tot de jeugd bij Anderlecht krijgt De Ketelaere wel de tijd om te groeien tussen ervaren spelers in een goeddraaiend team. De bedoeling is om stelselmatig zijn speelminuten op te vijzelen. Vorige zomer kreeg hij al een profcontract tot 2022, maar de bedoeling is om dat nog open te breken.

Sinds hij verrassend in de basis stond tegen PSG in de Champions League heeft hij de afgelopen weken minuten gekregen. Clement is ook fan van de hardwerkende middenvelder, die op training altijd alles geeft. Mentaliteit en het talent, Club wil er verder op bouwen.