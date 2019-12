De Bruyne de beste middenvelder ter wereld? "Dat was toch Salah?"

Zes doelpunten en elf assists na zeventien wedstrijden. Kevin De Bruyne amuseert zich dit seizoen weer in de Premier League.

Ook tegen nummer twee Leicester City was De Bruyne weer fenomenaal. ‘De beste middenvelder ter wereld klonk links en rechts. Bij Gary Lineker ook.

De Bruyne presteert al jaren op topniveau, maar in de lijstjes valt hij altijd uit de boot. Dertiende in de Ballon d’Or, twaalfde in de top 100 van The Guardian,

Ook in topjaar 2017-2018 was er geen individuele trofee weggelegd voor KDB. Twaalf doelpunten en 21 assists ten spijt. Mohamed Salah werd toen nog sterker bevonden in Engeland. En dat zit duidelijk diep bij Pep Guardiola.

Toen hij geconfronteerd werd met de ‘beste middenvelder ter wereld’-uitspraak reageerde hij behoorlijk cynisch: “Kevin de beste in 2017-2018? Nee, dat was toch Salah?” om nadien te vervolgen: “Natuurlijk was Kevin toen de beste.”