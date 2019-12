Logisch of toch net niet? 'Niet Manchester United, FC Barcelona of Juventus, maar dit wordt de nieuwe club van Haaland'

Waar ligt de toekomst van Erling Braut Haaland? De 19-jarige aanvaller is momenteel dé sensatie is voetballand. Iedereen wil hem, maar wellicht gaat een opvallende club met hem aan de haal. Of toch niet?

Iedere zelfrespecterende grootmacht heeft al geïnformeerd naar de voorwaarden van Erling Braut Haaland. De 19-jarige aanvaller ontplofte de voorbije maanden helemaal in de Champions League. Ga het maar eens vragen in Genk... Toch lijken niet Juventus, Manchester United of FC Barcelona in pole position te liggen. Het is RB Leipzig die de beste kans heeft om de Noor binnen te halen. Maar hoe betalen ze dat daar? Red Bull Simpel, niet. RB Leipzig - ook al is Red Bull in de clubnaam verandert naar RäsenBallsport - en RB Salzburg zijn beiden nog steeds eigendom van Red Bull. En daar droomt men ervan om de (Duitse) voetbalhemel te bestormen met Leipzig.