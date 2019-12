🎥 Ook Kevin De Bruyne wenst iedereen 'Merry Christmas' en kent duidelijk zijn klassiekers

Kevin De Bruyne staat de laatste weken alweer op een onwaarschijnlijk hoog niveau te voetballen. Goed nieuws voor Manchester City, dat de komende week serieus aan de bak moet in de Premier League.

Vrijdag gaat KDB met Manchester City op bezoek bij de Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker. Op Kerstmis wilde De Bruyne -zoals zovelen- zijn volgers een vrolijk kerstfeest toewensen.

En dat deed hij op een originele manier. Kevin De Bruyne voert een parodie op van dé klassieker onder de kerstfilms: Home Alone. Het moet gezegd: Kevin De Bruyne lijkt qua uiterlijk op Macaulay Culkin, die de rol van... Kevin speelt in de Home Alone films.