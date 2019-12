Zet Real Madrid transfercarrousel in gang?

Het is bijna januari, dus het betekent dat de transferonderhandelingen op gang beginnen te komen. Real Madrid zou een transfercarrousel in gang zetten, want ze willen Eriksen weghalen bij Tottenham. Ze zouden ruimte willen maken door Isco te verkopen aan Chelsea.

Het loopt dit seizoen beter bij Real Madrid. De resultaten zijn al constanter dan vorig seizoen en ze staan dan ook net achter FC Barcelona op een tweede plaats in La Liga. De Madrilenen willen alles op alles zetten om kampioen te worden en dus denken ze aan enkele inkomende transfers. De eerste naam op het lijstje is Eriksen. De Deen zit op een zijspoor bij Tottenham en hij moet tevreden zijn met invalbeurten. Real Madrid moet dan wel ruimte maken in haar kern als ze Eriksen willen halen en ze zouden daardoor Isco willen verkopen aan Chelsea, aldus The Mirror. Matic Als Eriksen vertrekt bij Tottenham, zou Mourinho graag Matic weghalen bij Manchester United. Het zijn twee verschillende type spelers, maar het is al langer geweten dat Mourinho graag samenwerkt met Matic. Ze deden het al bij Chelsea en Manchester United.

