"Dit was mooi einde van een historisch 2019", maar wat mogen we van dé revelatie in 2020 verwachten? Speler en coach reageren

Je hebt goede jaren, je hebt heel goede jaren en dan heb je het 2019 van KV Mechelen. "Merci voor 2019", kwamen de fans met een spandoek. En de spelers en coach? Die zijn terecht trots op een wonderbaarlijk jaar.

"Dit was een zeer goede afsluiter van een ongelooflijk en historisch 2019", schuwde coach Wouter Vrancken de grote woorden niet.

"Dit is iets dat we samen gedaan hebben met de hele club: spelers, staf en supporters. Nu moeten we fysiek en mentaal onze verdiende rust nemen en er dan weer volop tegenaan gaan om ook van 2020 iets moois te maken."

Druk?

De titel in 1B, de Beker van België, ondertussen een plekje in de top-6 met de winterstop: het ging de Kakkers meer dan voor de wind in het voorbije kalenderjaar. "Dat we hier nu staan, met uitzicht op de top-6 bij de winterstop? Neen, dat hadden we niet durven voorspellen", aldus Joachim Van Damme.

"Play-off 1 spelen? We willen gewoon elke match proberen te winnen al het volledige seizoen en op die manier zo hoog mogelijk proberen te eindigen. De druk of de wil om play-off 1 te spelen zal in 2020 sowieso anders zijn dan die dit voorjaar: toen moesten we absoluut kampioen spelen."