Mario Mandzukic maakt na dertien jaar profvoetbal beslissing over toekomst

Mario Mandzukic laat de deur van Juventus in januari achter zich dichtvallen. De Kroatische aanvaller trekt naar het Midden-Oosten.

Mario Mandzukic verlaat na 4,5 jaar Juventus. Mandzukic (33) trekt naar het Midden-Oosten waar hij in Qatar zal uitkomen voor eersteklasser Al-Duhail. Dat maakte zijn nieuwe werkgever zelf bekend.

Mandzukic speelde in totaal 162 wedstrijden voor de Oude Dame in Turijn. Daarin kon de Kroaat 44 keer de weg naar het doel vinden. Sinds de komst van Maurizio Sarri kon Mandzukic zich niet meer in de ploeg werken. Hij kreeg dan ook geen minuten meer sinds vorig seizoen.

Mandzukic heeft er een rijkelijke carrière opzitten. Vanuit Kroatië maakte hij de overstap naar Wolfsburg om achtereenvolgens naar Bayern München en Atletico Madrid te trekken.