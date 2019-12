Nederlaag tegen Leicester City kost voormalig kampioenenmaker van Manchester City de kop

De Chileen was sinds mei van vorig jaar aan de slag bij West Ham. The Hammers staan op dit moment pas zeventiende en maar één punt boven de degradatiestreep. De winterstop bleek dus de ideale gelegenheid om de coach de laan uit te sturen.

Pelegrini coachte in het verleden onder meer Real Madrid en Manchester City. Met die laatste club won hij in 2014 de Premier League.

West Ham verloor zaterdagavond met 1-2 van Leicester City. Dat was dus meteen de laatste wedstrijd van Pellegrini als T1 van West Ham.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.