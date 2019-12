Opnieuw mogelijkheden voor Michy Batshuayi bij Chelsea? Vermoeidheid bij Abraham, Giroud richting Italië

Zondag gaat Chelsea in een van de vele Londense derby's op bezoek bij Arsenal. De kans zit er in dat Michy Batshuayi nog eens aan de aftrap staat.

Door het zware programma met de verschillende bekers en de UEFA Champions League is het al een zwaar seizoen geweest voor de jonge selectie van Chelsea. Toptalent Tammy Abraham scoorde de voorbije weken niet en lijkt nood te hebben aan wat rust.

Daardoor ontstaat er een opening voor Michy Batshuayi. De Rode Duivel mag tegen Arsenal opnieuw hopen op een plek in de basiself. Crystal Palace informeerde al naar de voorwaarden van Batshuayi, maar kreeg van Chelsea te horen dat hij moeten blijven als Giroud vertrekt.

Giroud richting Italië

De Franse targetspits Olivier Giroud komt niet meer in de plannen voor van Frank Lampard. Hij zal in het tweede deel van het seizoen wel moeten spelen om kans te maken op een EK-selectie want de plaatsjes zijn duur bij het Franse nationale elftal. Juventus toonde al interesse en ook Inter houdt de situatie in de gaten.