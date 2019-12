Pep Guardiola moet zich verdedigen na wissel Kevin De Bruyne: "Onze volgende match spelen we al over 48 uur"

Vrijdagavond ging Manchester City in het slot van de wedstrijd met 3-2 onderuit bij Wolverhampton. Pep Guardiola besloot om zijn spelmaker Kevin De Bruyne halfweg de tweede helft te vervangen en dat zorgde voor heel wat kritiek.

Halfweg de tweede helft haalde Pep Guardiola Kevin De Bruyne naar de kant voor Ikay Gündogan. Manchester City stond op dat moment 1-2 voor, in de laatste minuten scoorden Raul Jiménez en Matt Doherty nog de 2-2 en 3-2.

Na afloop moest Pep Guardiola zich verdedigen op de persconferentie: "We hebben nog 48 uur om de wedstrijd tegen Sheffield voor te bereiden. Daar zullen we ook de beste De Bruyne nodig hebben." De Bruyne leek in ieder geval niet tevreden met zijn wissel.