Genk duwt overbodige Ndongala (al een paar weken op non-actief) richting de exit

Genk rekent niet meer op Dieumerci Ndongala en zoekt naar een oplossing voor de Congolese flankaanvaller. De kans dat hij in januari vertrekt is dus groot.

De met 1-2 gewonnen wedstrijd op het veld van Cercle Brugge zou zomaar eens de laatste kunnen zijn geweest voor Dieumerci Ndongala. De 28-jarige flankaanvaller werd op non-actief gezet door de club, die nu naar een oplossing zoekt.

Het Belang van Limburg weet dat het clubbestuur de voorbije dagen in contact was met de zaakwaarnemers van de Congolees. De club wil hem laten gaan, maar Ndongala ligt nog wel tot 2021 vast.

In totaal kwam Ndongala 77 keer in actie voor de Limburgers, waarvan een seizoen als huurling van Standard. Dit jaar was hij goed voor twee assists en in het kampioenenjaar voor 6 goals en 8 assists.