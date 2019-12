🎥 Sergio Agüero schiet Manchester City op voorsprong, scheidsrechter Kavanagh is gebeten hond

In de Premier speelt Manchester City zondagavond tegen Sheffield United. In de tweede helft kwamen The Citizens op voorsprong.

City had het lang niet makkelijk met Sheffield en mocht blij zijn dat de bal tegen de ongelukkige ref Christopher Kavanagh kwam. Kevin De Bruyne bood op die manier Sergio Agüero het openingsdoelpunt aan. Later in de tweede helft maakte Kevin De Bruybe er ook nog 2-0 van. Billy Sharp trapte in de extra tijd op de paal. Man City eindigt 2019 op de derde plaats op een punt van Leicester City en 14 stuks van Liverpool. 53' Aguero scores from KDB's assist and it's MCI 1-0 SHU #MCISHU pic.twitter.com/IJ9MidvMzx — A PL CRITIC (@PlCritic) December 29, 2019