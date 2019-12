Stef Peeters kijkt na nederlaag bij Kortrijk naar de toekomst: "Goed uit de startblokken schieten en die kloof verkleinen"

Afgelopen donderdag ging Cercle Brugge met 1-0 onderuit bij KV Kortrijk. De Vereniging kwam wel op voorsprong via Stef Peeters, maar dat doelpunt werd afgekeurd na een tussenkomst van de VAR. Cercle volgt nu op zes punten van Waasland-Beveren en heeft een half mirakel nodig om zich nog te redden.

Creatieve middenvelder Stef Peeters ziet ook dat het een moeilijke opdracht wordt: "Als je nog negen matchen te gaan hebt en je moet er twee meer winnen dan je rechtstreekse concurrent dan sta je voor een hele moeilijke taak. We hebben in elk geval niets te verliezen." Goed uit de startblokken schieten na Nieuwjaar is dus cruciaal: "Als we onze eerste wedstrijd winnen en Beveren niet dan zijn het drie punten en kan alles nog."

Wat extra versterking is wel geen overbodige luxe: "Voorin mag het allemaal wat steviger. Het is echt moeilijk om te scoren en tot kansen te komen en dat moet gewoon beter en dan heb ik het over het volledige team. Alleen de jongens die er echt nog voor willen vechten zijn er bij en hopelijk halen we nog wat extra spelers. Ik ben er zeker van dat de juiste versterking zal komen."