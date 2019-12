Van Veldhoven: "Behoud blijft prioriteit, maar zolang mogelijk meedoen voor tweede periode"

SK Lommel heeft zich na een heel moeizame start schitterend herpakt in 1B. Al is het aandeel van Peter Maes, die bij Lommel terugkeerde, niet gering. Dat beseft ook operationeel directeur Harm Van Veldhoven.

Lommel sloot de eerste periode af op een achtste en laatste plaats. Het leek een vogel voor de kat, maar niets is minder waar. Na zes speeldagen in de tweede periode staat het op een tweede plaats in de periode. Desondanks zal het voor de troepen van Peter Maes nog een lange strijd worden met Roeselare en Lokeren om de play-downs te vermijden.

"Het behoud is absoluut prioritair, maar daarnaast willen we ook zolang mogelijk blijven meedoen voor die tweede periode. Dat geeft de spelers iets om zich aan op te trekken", vertelt operationeel directeur Harm Van Veldhoven aan Voetbalkrant.com.

Vooral in de thuismatchen laat Lommel de laatste weken mooie dingen zien. "In het begin van het seizoen speelden we te vaak vanuit de reactie. Nu nemen we veel vaker zelf het initiatief, vooral in eigen huis. Op verplaatsing moeten we nog iets volwassener worden om ook daar het spel te durven maken en een resultaat over de streep te trekken."

Moeilijke seizoensstart

"We kenden een heel moeilijke start van het seizoen. Onze ploeg was pas laat in orde en we hebben logischerwijs tijd nodig gehad. Het is logisch dat we daar nu stilaan de vruchten van beginnen te plukken."

Al mag ook het aandeel van Peter Maes, die in oktober de ontslagen Stefan Gislason opvolgde, niet onderschat worden. "Peter had al het grote voordeel dat de ploeg volledig was wanneer hij aankwam. Hij heeft als coach in het verleden al meermaals bewezen dat hij snel veel kan bijbrengen aan zijn ploegen, zelfs op het hoogste niveau. Wij hadden het geluk dat hij door zijn 'problematiek' beschikbaar was, en we hebben er allerminst spijt van", besluit Van Veldhoven.