Aanpassingen Lampard zorgen voor ommekeer : "Tactiek was niet het probleem"

De jonge coach van de Blues liet zondag tegen Arsenal andermaal zien dat hij als coach even talentvol is als indertijd als scorende middenvelder. Enkele aanpassingen in zijn jonge ploeg zorgden voor een ommekeer in het Emirates.

Ok, er was een blunder van Leno nodig om de gelijkmaker te scoren, maar Chelsea was al langer de betere ploeg. Arsenal had gedurende dertig minuten de bovenhand, maar onder meer door de invalbeurt van Jorginho en het veranderen van systeem kantelde de wedstrijd volledig.

Desondanks wilde Frank Lampard, de manager van Chelsea, achteraf niet met de credits gaan lopen. "Ik had ook andere jongens dan Emerson kunnen vervangen. Het probleem lag volgens mij niet bij een speler of bij de tactiek. We waren gewoon te gelaten. Arsenal was veel gretiger en agressiever dan wij. Een compliment aan Mikel Arteta dat hij de gaten in onze 3-4-3 vond."

Opvallend: Lampard liet in de tweede helft de amper 19-jarige Tadiq Lamptey invallen. De jongeling liet onmiddellijk knappe dingen zien. "Joe Edwards en Jody Morris (zijn assistenten, nvdr.) geloofden in Lamptey. Ik vroeg hen of hij sterk genoeg zou zijn om in deze wedstrijd in te vallen en ze zeiden volmondig 'ja'. Ik moet hen dan ook bedanken voor hun advies."