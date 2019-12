Mathijssen wat er moet gebeuren bij Genk: "Hij moet de spelbepalende figuur worden"

Genk heeft een teleurstellende tweede helft van het jaar 2019 beleefd. Nochtans waren de ambities nog altijd groot bij het begin van het seizoen, maar die konden door omstandigheden niet worden behaald. "Het niveau van de blijvers is gedaald", meent Jacky Mathijssen.

Mathijssen had eerder al gezegd dat Genk het niet zo makkelijk ging krijgen. "Wat ook gebleken is. Maar ik had niet verwacht dat Genk zo ver zou afdrijven", zegt hij in HBvL. "Dat is vooral te wijten aan het niveau dat de blijvers hebben gehaald, minder aan de transfers. Het inpassen van nog niet volgroeide nieuwkomers vergt nu eenmaal tijd."

Maar er is nog een reden. Er is geen echte creatieve leider. "Wel is het zo, dat de speler waar het meest voor betaald is, de verwachtingen niet inlost. Voor mij is Bongonda, op papier de spelbepalende figuur en vervanger van Trossard, tot nu toe een mis-transfer. Hij moet strenger zijn voor zichzelf, geen excuses zoeken en zijn verantwoordelijkheid opnemen."