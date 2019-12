🎥 ''Nieuwe Sander Berge' op weg naar Racing Genk'

Twee jaar na Sander Berge is er opnieuw een Noor op weg naar Racing Genk. Het zou gaan om Kristian Thorstvedt.

Kristof Terreur van Het Laatste Nieuws kwam met het nieuws op Twitter. Thorstvedt is een centrale middenvelder van twintig. Hij voetbalt op dit moment voor Viking Stavanger in de Noorse eerste klasse. Hij scoorde dit jaar tien keer in 26 wedstrijden en leverde ook drie assists af.

De vergelijking met Berge is snel gemaakt: Berge was bijna twintig toen hij in januari 2017 neerstreek in Limburg. Hij was toen Noors belofteninternational, net zoals Thorstvedt nu. En het zijn allebei grote, centrale middenvelders. Thorstvedt meet 1m89.

Meer details over de deal volgen wellicht in de komende uren en dagen.