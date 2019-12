Wie is de topschutter van 2019? Erg opvallende naam komt op de proppen!

31 december, dat is ook een mooi moment om even terug te blikken op wat er dit jaar allemaal gebeurd is.

Daarbij oogt het ook de moeite om even te kijken wie de topschutter van het jaar is. Als we naar de hele wereld kijken, dan komt een opvallende naam naar boven.

Hamdallah

Of had u al veel gehoord van Abderrazak Hamdallah, de spits van Al Nasr. Hij scoorde in alle competities samen liefst 57 doelpunten in 2019.

In Europa is Robert Lewandowski de laureaat. Hij troeft onder meer Messi en Mbappé af en volgt Kane en diezelfde Messi op 'de erelijst' op.

Het klassement in Europa voor 2019:

1. Robert Lewandowski (54 goals in 58 matchen)

2. Lionel Messi (50 goals in 58 matchen)

3. Kylian Mbappé (44 goals in 49 matchen)

4. Raheem Sterling (43/63)

5. Alfredo Morelos (40/55)

6. Cristiano Ronaldo (39/50)

7. Andraz Sporar (36/46)

8. Harry Kane (36/47)

9. Erik Sorga (35/45)

10. Sergio Agüero en Karim Benzema(35/50)