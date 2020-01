Concurrent minder voor Axel Witsel: Duitse middenvelder trekt naar Portugal

Julian Weigl verlaat Dortmund. De centrale middenvelder wordt één van de dagen in Portugal verwacht om een contract te tekenen bij Benfica. Weigl speelde sinds 2015 voor de Duitse topclub.

Julian Weigl was de laatste tijd naar de achtergrond verdwenen en daarom wilde hij ook liever vertrekken. In zijn beginjaren bij Dortmund was hij één van de sterkhouders op het middenveld. Door Witsel werd de concurrentie echter moordend.

Weigl speelde in totaal 171 wedstrijden voor de Duitse topclub en daarin scoorde hij vier doelpunten en gaf hij één assist. Nu gaat hij dus aan de slag bij Benfica. Hij wordt één van de dagen in Portugal verwacht om zijn medische testen te voltooien. Benfica zou zo'n 20 miljoen euro over hebben voor Weigl.