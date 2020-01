De zoektocht naar de laagste stamnummers: 24. Waar Rik De Saedeleer groot werd

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 24. Racing Mechelen.

KV Mechelen draagt het stamnummer 25, maar binnen de stad der Maneblussers was Racing Mechelen ze qua stamnummer nét voor. Groen-wit werd opgericht in 1904 en speelt in het mythische Oscar Vankesbeeckstadion.

Die werd in 1905 op 18-jarige leeftijd de eerste officiële voorzitter van de club, die in groen-wit zou spelen en jarenlang de grote concurrent zou zijn en blijven van KV Mechelen - al is ze momenteel wel afgezakt naar de Eerste Provinciale Antwerpen.

De Saedeleer

Ex-bondsvoorzitter François De Keersmaecker is momenteel de voorzitter van De Racing, in het verleden bekenden ook figuren als Rik De Saedeleer (zelf ook speler in de succesperiode in de jaren '50 van de Mechelse club), Jaak Van Assche en Carry Goossens groen-witte kleuren.

Die laatste was er ooit bij in de wedstrijd Achter de Kazerne tussen Malinwa en Racing Mechelen om de redding van KV Mechelen te helpen financieren, Marc Uytterhoeven deed daarom in moeilijker vaarwater voor De Racing ook enkele gestes terug.

Maar de mooiste momenten dus? Die beleefde stamnummer 24 zoals gezegd in de jaren '50. In het seizoen 1951-1952 eindigden ze op de tweede plaats in de Belgische competitie, net na Club Luik. In 1954 werd de bekerfinale verloren van Standard.

Het team werd ook nog een paar keer derde vlak na de Tweede Wereldoorlog op slechts enkele punten van de titel en was dus een team van enkele keren nét niet.

Waar een wil is ...

Onder het motto 'waar een wil is, is een weg', werd daarna omgegaan met steeds slechter wordende resultaten - zelfs tot in de provinciale reeksen momenteel dus wel. In 2004 verscheen nog een rapsong van de supporters.

Erelijst:

1x Finale Beker van België (1954)

1x vice-kampioen (1952)