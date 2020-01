Analist haalt uit naar middenvelder van Manchester United: "Ik had hem bij de rust naar huis gestuurd"

Manchester United heeft gisteren verloren op het veld van Arsenal. In de eerste helft werd de ploeg van Solskjaer helemaal weggespeeld. Ze probeerden het tij nog te keren in de tweede helft, maar het kalf was al verdronken.

Solskjaer gaf gisteren nog eens een basisplaats aan Jesse Lingard, maar het pakte verkeerd uit. De creatieve middenvelder zit in een serieuze dip en het was gisteren niet anders. Hij raakte geen bal goed. Een analist van beIN Sports haalde zwaar uit naar Lingard, terwijl hij zelfs nog op het veld stond. “Als ik de manager was, had ik Lingard tijdens de rust al naar huis gestuurd. Hij is niet creatief. Hij zorgt er alleen voor dat er geen ruimte is op het veld." Ook de supporters van Manchester United zien Lingard liever vertrekken dan komen. In heel 2019 kon de middenvelder niet scoren en ook geen assist geven in de Premier League. Hij werd gisteren na een uur naar de kant gehaald voor Andreas Pereira.