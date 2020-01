📷 In één woord: geniaal! Mourinho gaat tijdens (!) wedstrijd spieken op de bank van Southampton

Tottenham Hotspur verloor gisteren met het kleinste verschil op het veld van Southampton FC. Nochtans zal het niet aan de trukendoos van José Mourinho gelegen hebben...

De meeste mensen was het simpelweg ontgaan. Maar José Mourinho sloop tijdens de partij op het veld van the Saints naar de bank van de thuisploeg om... te spieken.

Veel heeft het echter niet opgeleverd, op dit geniaal beeld na. The Spurs gingen met 1-0 de boot in en blijven op die manier hangen in de buik van het klassement.