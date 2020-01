Liverpool zet Sheffield opzij en is een volledig kalenderjaar (!) ongeslagen

Liverpool FC won vanavond met 2-0 van Sheffield United. En nog meer: de roodhemden zijn op die manier een volledig kalenderjaar ongeslagen.

Het waren Mohamed Salah en Sadio Mané - het kan het ook anders - die voor de doelpunten zorgden. Anfield Road kraaide 2020 in van de pret.

Maar er is meer: the Reds zijn exact een volledig kalenderjaar ongeslagen in de Premier League. De laatste nederlaag dateert van drie januari 2019, toen Manchester City kwam winnen in Liverpool.