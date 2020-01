📷 Het 2019 van Racing Genk samengevat in 10 foto's

Trainerswissels, een avontuur in de Champions League en natuurlijk ook de titel. 2019 had veel verrassingen in petto voor Racing Genk, de ene al aangenamer dan de andere. Dit is het jaaroverzicht van de regerende landskampioen in tien afbeeldingen.

16 mei: De vierde landstitel is een feit voor de Limburgers. Genk speelt met 1-1 gelijk op het veld van Anderlecht, waar na het laatste fluitsignaal een groot, blauw feest losbarst. 19 mei: De match van die dag, een brilscore tegen Standard, mogen we snel vergeten, maar nu kon de kersverse landskampioen ook in de eigen Luminus Arena vieren. 24 mei: Het was meteen ook het laatste feestje van Philippe Clement als trainer van KRC Genk. Hij gaf de voorkeur aan een terugkeer naar zijn oude liefde: Club Brugge. 3 juni: In de zoektocht naar een opvolger voor Clement kwam het Genkse bestuur uit bij Felice Mazzu. Na vele jaren van puike resultaten met Charleroi kreeg hij zijn eerste kans bij een Belgische topclub. 1 juli: De kampioenenploeg samenhouden was een onmogelijke opgave. Leandro Trossard verkaste voor een recordbedrag (20M) naar Brighton en ook Malinovskyi vertrok voor veel geld. Bongonda (7M) was de duurste nieuwkomer, ook goed voor een clubrecord. 20 juli: Genk ging gewoon verder op het elan van vorig seizoen en klopte bekerwinnaar KV Mechelen in de supercup. 30 juli: Danny Vukovic scheurde zijn achillespees af, maar het Genkse bestuur ging niet op zoek naar een vervanger voor de ervaren doelman. Ze trokken de kaart van de jeugd en gaven Gaëtan Coucke (21) en Maarten Vandevoordt (17) een kans. 28 september: De fans van Racing Genk en Sint-Truiden lieten zich in Stayen van hun slechtste kant zien. De match werd bij 3-3 stilgelegd en de uitspraak volgde pas veel later. 2 oktober: De Europese campagne was geen succes, maar de thuismatch tegen Napoli was wel een lichtpuntje. Een scoreloos gelijkspel tegen Dries Mertens en co zorgde voor het enige punt tijdens de groepsfase. 19 november: Mazzu kon maar geen lijn in de resultaten krijgen en kreeg de rekening gepresenteerd na mindere resultaten. De 38-jarige Duitser Hannes Wolf werd aangeduid als zijn vervanger. Zijn missie is om de landskampioen naar de top-6 en play-off 1 te loodsen.