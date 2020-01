Zidane: "Hopelijk kan Hazard dan opnieuw aansluiten"

Real Madrid neemt het donderdag in Saoedi-Arabië op tegen Valencia in de halve finale van de Spaanse Supercup. Barcelona neemt het in de andere halve finale op tegen Atlético Madrid.

Real zal het in Saoedi Arabië wel nog zonder Eden Hazard moeten stellen. De Rode Duivel is nog niet helemaal hersteld van de enkelblessure die hij opliep tegen PSG en Thomas Meunier. Op de persconferentie voor de competitiematch van zaterdag tegen Getafe bevestigde coach Zinédine Zidane het nieuws. "Hij is zeker out voor de Supercup. Hij zal er niet bij zijn en werkt zijn normale traject af. Ik hoop dat hij na de Supercup voorzichtig opnieuw kan aansluiten.”





Volg Getafe - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (04/01).