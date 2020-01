'Real Madrid blijft lonken naar toptalenten en gaat in gesprek met Braziliaanse topclub Flamengo'

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Globo Esporte wil Real Madrid er op de korte termijn opnieuw een groot Braziliaans talent bijhalen. De Spaanse topclub knoopte de eerste gesprekken met Copa Libertadores-winnaar Flamengo al aan.

Real Madrid is momenteel in gesprek met Flamengo over de transfer van Reinier. De Koninklijke zal waarschijnlijk de clausule van 30 miljoen euro betalen. Real wil hem meteen de overstap laten maken zodat hij eerste een half jaar kan wennen bij Real Madrid Castilla en vervolgens in de zomer kan doorschuiven naar de A-kern.

Reinier is pas 17 jaar oud en debuteerde in augustus 2019 voor Flamengo. Het afgelopen half jaar speelde hij 15 keer mee voor de Mengão in de Braziliaanse Serie A. Hij was goed voor zes doelpunten. Reinier wordt op 19 januari 18 jaar en mag dan een transfer maken.