Duits toptalent geniet concrete interesse van Europese topclubs: "Hij is de nieuwe Dani Alves voor Barça"

Het gaat Lukas Klostermann uitstekend. In de Duitse Bundesliga staat hij met RasenBallsport Leipzig aan de leiding van het klassement en het Duitse talent kan genieten van heel wat Europese interesse.

Zo staat de 23-jarige rechtsback op de verlanglijst van de grote twee in Duitsland: Bayern München en Borussia Dortmund. Maar zij zijn niet de enige clubs die een overgang zien zitten. Zo zou ook FC Barcelona interesse tonen in de Duitser.

Het is Duits journalist Marc Behrenbeck die meldt dat de Duitse international die belangstelling geniet. Het contract bij de koploper loopt nog anderhalf jaar voor de verdediger. Het zoou vooral Dortmund zijn dat concrete interesse toont aangezien de kans groot is dat Achraf Hakimi terugkeert naar Real Madrid.

Volgens Behrenbeck is Klostermann de nieuwe Dani Alves en dus ook een uitstekende keuze voor Barcelona. "Nelson Semedo is niet zo'n wereldklasse-speler als Klostermann. Barça heeft een nieuwe Dani Alves nodig en die vinden ze in Klostermann."