🎥 Courtois houdt ze allemaal tegen, Varane is de afmaker van dienst

Real Madrid is weer (voor heel even?) aan de leiding gekomen in de Primera División door een 0-3 zege op het veld van Getafe.

Voor Eden Hazard kwam de partij tegen Getafe nog te vroeg door zijn voetblessure. Ook de Spaanse supercup zal hij binnenkort aan zich voorbij moeten laten gaan. Thibaut Courtois was wel van de partij voor het duel tegen de stadsgenoot en het nummer 7 van La Liga. Hij werd in de eerste helft aan het werk gezet, maar zich gewonnen geven deed hij niet. Ook niet op een pegel van Arambarri (zie video). De nummer 1 van Real en de Rode Duivels hield zijn netten schoon en zag aan de overkant dat Varane het verschil maakte. GOAL | @realmadrid verdubbelt de score! ✌️



0️⃣-2️⃣ #GetafeRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/BjBXnZWnw6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 4, 2020 De Franse verdediger was betrokken bij de 0-1 (own-goal doelman Soria) en kopte even na de rust de 0-2 tegen de touwen. Modric zette diep in de toegevoegde tijd de eindstand op het scorebord. Real heeft zo een voorsprong van één puntje op Barcelona te pakken, maar zij spelen straks nog de stadsderby tegen Espanyol. MUUR | Nieuw jaar, zelfde @thibautcourtois! 💪🇧🇪#GetafeRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/WZHUFsKzg0 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 4, 2020